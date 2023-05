Bei der Feuerwehr in Raisting gibt es auch merkwürdige Einsätze

Die Raistinger Feuerwehr blickt bei der Jahreshauptversammlung aufs vergangene Jahr. Außerdem gibt es einen neuen Kommandanten.

Wie üblich machten die technischen Hilfeleistungen und die Verkehrsabsicherungen den größten Teil der Einsätze der Raistinger Feuerwehr im vergangenen Jahr aus. Das verdeutlichte die kürzlich stattgefundene Jahreshauptversammlung. Die Wehr wurde aber auch bei zwei ungewöhnlichen Vorfällen zu Hilfe gerufen: Ein Storch war aus einer Güllegrube zu retten und ein stehender Baum, der Feuer gefangen hatte, war zu löschen.

Nachdem der bisherige Kommandant Bernhard Braune das Amt abgegeben hatte, wurde sein Stellvertreter Markus Eichberg für die nächsten sechs Jahre zu seinem Nachfolger gewählt. Neu im Amt ist sein Stellvertreter Sebastian Schmid. Erfreulich ist die Entwicklung der Wehr. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Aktiven von 44 auf 48.

Das älteste Mitglied gehört der Feuerwehr Raisting bereits seit 82 Jahren an

Im Vereinsleben der nächsten beiden Jahre wird die Vorbereitung der Jubiläumsfeier zum 150-jährigen Bestehen der Wehr eine große Rolle spielen. Das Fest soll vom 11. bis 14. September 2025 gefeiert werden. Es ist geplant, auf der Festwiese ein Bierzelt aufzustellen, in dem mehrere Bands auftreten.

Der Vorsitzende der Raistinger Feuerwehr, Sebastian Hain, mit den anwesenden Geehrten, die mehr als 70 Jahre Mitglied der Wehr sind: (von links) Georg Tafertshofer, Hubert Schmid und Karl Riha. Foto: Sebastian Schmid

Da die 2021 beschlossene Ehrenordnung die Verleihung der goldenen Ehrennadel für mindestens 60 Jahre Mitgliedschaft vorsieht, gab es mehrere Nachehrungen von Mitgliedern, die dem Feuerwehrverein schon länger angehören. Am längsten dabei ist Lorenz Hohenleitner, der 1941 - als vor 82 Jahren - in die Feuerwehr eintrat. Heinrich Schmid, Hubert Schmid, Ruppert Seen-Hibler, Georg Tafertshofer, Karl Riha, Josef Off, Theo Welzmüller, Siegfried Hibler, Remigius Tafertshofer und Joachim Merkl wurden ebenfalls ausgezeichnet.

Im laufenden Jahr plant die Feuerwehr einen Mitgliederausflug nach Landsberg am 1. Juni und ein Hoffest für alle Bürger mit der Raistinger Blasmusik am 22. Juli. Auch der Crêpes-Verkauf beim "Drexl", der Christbaumverkauf am Feuerwehrhaus, das Abschlussessen der Aktiven und das Kesselfleisch-Essen am Faschingsdienstag sollen wieder stattfinden.

