Zu passiv und zu planlos gehen die Raistinger Fußballer sang- und klanglos mit 0:3 in Wolfratshausen unter.

Beim SV Raisting ist die Luft raus. Das zeigte sich beim Auftritt beim BCF Wolfratshausen, der sang- und klanglos mit 0:3 verloren ging. "Wir waren in der Abwehr viel zu passiv und nach vorn zu planlos", konstatierte SVR-Spielertrainer Hannes Franz, der selbst wegen eines lädierten Knies nicht eingriff, nach dem wenig erbaulichen Auftritt beim abstiegsbedrohten BCF, der mit wesentlich mehr Engagement zu Werke ging, als seine ersatzgeschwächte Truppe.

"Diese Art von Auftreten schmeckt mir so gar nicht", grummelte Franz nach Spielschluss angesäuert. Sein angepeilter fünfter Saisonplatz ist nach der Auswärtspleite wohl kaum noch zu erreichen, da der SVR als Sechster jetzt schon vier Punkte Rückstand auf den SV Aubing hat, der auf Platz fünf rangiert. Die Gäste starteten überaus schläfrig in die Partie. Das bestraften die Wolfratshauser sofort. Fabio Ratte (12.) köpfte einen Eckball zum 1:0 für die Hausherren in die Maschen. Wenig später unterlief Benedikt Multerer (18.) bei einer weiteren BCF-Ecke auch noch ein Eigentor zum 2:0 für die Gastgeber. "Das war zweimal schlecht verteidigt", ärgerte sich Franz nach dem frühen Rückstand.

Offensivaktionen der Raistinger verpuffen frühzeitig

Sein Team blieb in der Folge die Antwort darauf schuldig, da die Offensivaktionen der Raistinger meist frühzeitig verpufften. Bis zur Pause gelang es den Gästen kein einziges Mal, eine brenzlige Situation vor dem Wolfratshausener Tor heraufzubeschwören. Die deutliche Kabinenansprache von Franz in der Halbzeit zeigte dann Wirkung. "Es lief einen Tick besser", urteilte Franz. Seine Truppe erarbeitete sich durch Andreas Heichele und Multerer zwei gute Möglichkeiten zum Anschlusstreffer, die allerdings BCF-Keeper Adrian Neumeier parierte. Stattdessen machte Jona Lehr (73.) mit einem Schlenzer, der zum 3:0 hinter SVR-Schlussmann Urban Schaidhauf einschlug, den Deckel auf den Wolfratshauser Sieg, mit dem die Gastgeber nebenbei auch noch ihren Klassenerhalt fixierten.

