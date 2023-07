Raisting

Der SV Raisting tankt zum Saisonauftakt Selbstvertrauen

Plus Saisonstart in der Bezirksliga: Der SV Raisting holt schon mal drei Punkte im Spiel gegen die zweite Mannschaft des Bayernligisten FC Deisenhofen.

Wo steht die Mannschaft beim Saisonstart? Diese bange Frage stellen sich viele Vereine vor dem ersten Spiel. Beim SV Raisting fiel die Antwort in diesem Jahr erfreulich aus. Beim 3:1-Heimerfolg gegen den FC Deisenhofen U23 bewies die Mannschaft um Spielertrainer Hannes Franz, dass sie auf den Punkt abliefern kann.

„Der Dreier war enorm wichtig“, zeigte sich Franz nach Spielschluss erleichtert. Schließlich weiß er, dass ein frühes Erfolgserlebnis Selbstvertrauen verleiht und so die Richtung vorgeben kann, wie die Saison verlaufen wird. „Klar ist auch noch Luft nach oben“, verfiel Franz nicht in Euphorie, da er auch einige Baustellen erkannte, an denen es zu arbeiten gilt. „Hinten waren wir ein bisschen anfällig und nicht so stabil wie sonst“, erkannte Franz, der selbst nicht eingriff und das Spiel von draußen verfolgte.

