Raisting

vor 17 Min.

Die Kinderbetreuung in Raisting wird wieder teurer

Für einen Platz in der Kinderbetreuung in Raisting müssen Eltern ab September neun Prozent mehr bezahlen.

Plus Der Raistinger Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Kindergartengebühren ab September um neun Prozent zu erhöhen.

Von Alfred Schubert Artikel anhören Shape

Nachdem die Gebühren für die Kindertagesstätten in der Gemeinde Raisting zuletzt im September 2022 unabhängig von der Buchungszeit um 15 Euro erhöht wurden, steht jetzt die nächste Runde an. Der Gemeinderat will durch die stete Anpassung der Gebühren an die Kostenentwicklung große Sprünge vermeiden. Nur 2021 hatte er wegen der Pandemie, die zu zeitweiligen Schließungen geführt hatte, auf eine Erhöhung verzichtet.

Diskutiert wurden Gebührenerhöhungen um einen Festbetrag von zwölf oder 15 Euro pro Monat und eine prozentuale Erhöhung. Schließlich stimmten die Räte geschlossen für eine Erhöhung um neun Prozent ab dem kommenden Kindergartenjahr. Die Beträge werden auf ganze Euro gerundet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen