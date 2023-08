Eine Raistingerin radelt wieder mit Kaffee durch Deutschland

Zum dritten Mal laden Maiken Winter und Karl Mehl zum Kaffee-Radeln ein. Dabei wird Kaffee, der mit einem Segelschiff nach Hamburg gebracht wurde, nach Leipzig transportiert.

Der gemeinnützige Verein WissenLeben aus Raisting unternimmt vom 1. bis 6. September wieder eine besondere Fahrradtour: 120 Kilogramm Kaffee – von einem Frachtsegler aus Nicaragua nach Deutschland transportiert, mit fairer Bezahlung, unter menschenwürdigen Bedingungen geerntet und ohne Pestizide angebaut – werden von Hamburg nach Leipzig geradelt. Das Ziel der Tour ist die Genossenschaft Cafe Chavalo in Leipzig. Diese Kaffee-Radtour findet zum dritten Mal statt – nach 2021 und 2022.

Mit dieser Aktion möchte der Verein WissenLeben ein Zeichen setzen für den notwendigen Wandel in unserer Gesellschaft, vor allem in den Bereichen Mobilität, Klima- und Naturschutz, heißt es in einer Mitteilung. In diesem Jahr liegt der Fokus der Tour auf dem Thema Gemeinschaft. Daher macht die Tour Station bei verschiedenen gemeinschaftlichen Projekten.

Der Wachstumskrtitiker Niko Paech ist der Schirmherr der Radtour

Prof. Dr. Niko Paech, Ökonom und scharfer Wachstumskritiker, ist wieder Schirmherr der Tour. Er wird am ersten Abend in Lüneburg einen Vortrag halten.

Auf den einzelnen Tagesetappen trifft die Radlergruppe lokale Initiativen und lernt verschiedene Aspekte eines nachhaltigen Lebens kennen. Der Kaffee wird an Eine-Welt-Läden und Röstereien entlang des Weges verschenkt. Der Erlös des Kaffees unterstützt lokale Projekte.

Die Tour beginnt am Morgen des 1. September in Hamburg. Von dort startet die Gruppe nach Lüneburg. Weitere Etappenziele sind die Woltersburger Mühle bei Uelzen, das Ökodorf Siebenlinden, Magdeburg, Dessau und schließlich Leipzig. Das Mitradeln ist kostenfrei. Verpflegung und eventuelle Übernachtung werden von den Teilnehmenden selbst bezahlt. Die Übernachtungen wechseln sich ab zwischen Jugendherbergen, Pensionen und Gemeinschaften. Pro Etappe radeln zehn bis 20 Personen mit. Bei jeder Etappe gibt es einen mit dem Rad erreichbaren Bahnhof, sodass Interessierte gut ohne Auto an- und abreisen können.

Die Organisatoren – die Biologin Dr. Maiken Winter aus Raisting und Karl Mehl, evangelischer Pfarrer in Grafrath – nehmen bei ihren Touren vieles in den Blick: Wissenschaftliche Fakten um den Klimawandel, Naturschutz und Artenvielfalt, verbunden mit dem Hinterfragen unserer Lebens- und Wirtschaftsweise, sowie weltanschauliche und spirituelle Fragen.

Weitere Informationen und Anmeldung (bis Sonntag, 20. August) unter: https://www.wissenleben.de/anders-wandern/kaffeeradeln-2023/. (AZ)