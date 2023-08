Raisting

Fußball: Raisting 2 ist zurück in der Kreisklasse

Roland Perchtold trainiert auch nach der Rückkehr in die Kreisklasse weiterhin die Raistinger Reserve.

Plus Raistinger Reserve startet mit Heimspiel gegen Uffing in die neue Saison und behebt einen "Betriebsunfall".

Von Uschi Schuster

Der Betriebsunfall beim SV Raisting 2 mit dem Abstieg aus der Kreisklasse ist behoben. Nach einem Jahr in der A-Klasse ist die SVR-Reserve wieder zurück. Die Mannen von Trainer Roland Perchtold wurden in die Kreisklasse 6 eingruppiert. Dort treffen sie auf den ASV Eglfing, den FC Bad Kohlgrub, die SG Farchant/Oberau, die SG Hungerbach, den SV Wielenbach, dem TSV Murnau 2 und dem SV Uffing.

Gegen letztgenanntes Team vom Staffelsee startet die Raistinger Zweite am Sonntag, 13. August, um 16 Uhr mit einem Heimspiel in die neue Saison. „Da kann ich bis auf zwei Spieler personell aus dem Vollen schöpfen“, freut sich Perchtold, dass er fast den kompletten Kader zur Verfügung hat. Bei seinem Team hat sich in der Sommerpause nicht sehr viel getan. Andreas Zimmermann und Lorenzo Tonello verstärkten die Truppe, die jetzt 22 Mann stark ist. „Wir sind gut aufgestellt“, meint Perchtold. Wobei er mit der Vorbereitung nur bedingt zufrieden war.

