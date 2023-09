Jokertor in letzter Sekunde verhindert erste Saisonniederlage für Raisting

Plus Fußball: SV Raisting holt 0:2 Rückstand in Wolfratshausen auf – Glückliches 2:2 im Spitzenspiel beim Zweiten.

Das ging gerade noch mal gut. Auf den letzten Drücker vermied der SV Raisting die erste Saisonniederlage. Im Spitzenspiel beim BCF Wolfratshausen erkämpfte sich der SVR mit einem Last-Minute-Tor nach einem 0:2 Rückstand noch ein 2:2 Unentschieden. „Das war ein glücklicher Punkt, wenn der Ausgleich so spät fällt“, gestand SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach dem Auftritt beim ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenzweiten.

„In Summe bin ich mit dem Remis zufrieden, wobei der BCF mit einer normalen Leistung über 90 Minuten schlagbar gewesen wäre“, urteilte Franz. In der ersten halben Stunde war sein Team davon aber meilenweit entfernt. „Da wirkte die Mannschaft wie gelähmt“, wunderte sich Franz über fehlende Konsequenz in den Zweikämpfen, unsauberer Pässe und Ballverluste. „Keiner wollte den Ball, jeder hat sich versteckt, das war viel zu wenig“, ärgerte sich der SVR-Spielertrainer.