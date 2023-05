Neuer Kommandant bei der Feuerwehr Raisting

Raistinger Gemeinderat bestätigt die Wahl von Markus Eichberg zum Kommandanten. Außerdem soll es für Schule und Kindergarten weiteres Personal geben.

Der bisherige stellvertretende Kommandant der Raistinger Feuerwehr, Markus Eichberg, wurde zum Kommandanten gewählt. Neuer Stellvertreter ist Sebastian Schmid. Beide Kommandanten wurden in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einstimmig bestätigt.

Kindergarten/Schule Der Raistinger Gemeinderat will die Kinderbetreuung personell besser ausstatten. In seiner jüngsten Sitzung stimmte er geschlossen dafür, dass die Kindertagesstätte "Zwergerlnest" eine pädagogische Ergänzungskraft und eine SEJ-Praktikantin (SEJ steht für Sozialpädagogisches Einführungsjahr) einstellt. Auch für die Schüler soll es mehr Personal geben. Die Gemeinde sucht eine Person, die ab Herbst an der Grundschule den Bundesfreiwilligendienst leisten will, um den Schulbetrieb kennenzulernen. Für den Dienst gibt es ein Taschengeld von 400 Euro pro Monat.

Störche Die Gemeinde hat von einem Storchenfreund eine Spende in Höhe von 200 Euro erhalten. Das Geld soll für die Reinigung von Dächern und Dachrinnen verwendet werden, die von Störchen verschmutzt werden, die auf kommunalen Gebäuden nisten. Bürgermeister Martin Höck hofft, dass der Spender Nachahmer für die nächsten Jahre findet.

Bestattungstermine Die Gemeinde Raisting darf aus Datenschutzgründen von sich aus keine Bestattungstermine veröffentlichen, wie Bürgermeister Martin Höck in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitteilte. Wenn die Angehörigen eines Verstorbenen eine Veröffentlichung wünschen müssen sie dies der Gemeindeverwaltung mitteilen.

