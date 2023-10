Raisting

vor 50 Min.

Raistinger Fußballer schießen sich ihren Frust von der Seele

Moritz Sedlmaier (stehend) schnürte beim 6:0-Kantersieg der Raistinger in Brunntahl einen Doppelpack.

Plus Der Bezirksligist SV Raisting beendet seine kleine Formkrise. Beim Schlusslicht Brunnthal gelingt der Mannschaft ein Kantersieg.

Von Uschi Schuster Artikel anhören Shape

Die kleine Formkrise beim SV Raisting mit drei sieglosen Spielen in Folge scheint überwunden zu sein. Beim TSV Brunnthal schoss sich der SVR mit einem 6:0-Kantersieg den Frust darüber von der Seele und nebenbei verbesserte er sich wieder auf Platz zwei. „Das war eine gute Reaktion auf die letzten Wochen“, zeigte sich SVR-Spielertrainer Hannes Franz mit der Vorstellung beim Landesligaabsteiger, der überraschend nur den letzten Tabellenplatz belegt, sehr zufrieden.

„Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, bei der Benedikt Multerer mit drei und Moritz Sedlmaier mit zwei Toren hervorzuheben sind“, ergänzte Franz, der selbst nach langer Pause auch wieder traf. Kurz vor der Pause erzielte der Spielertrainer das 4:0 und damit bereits die Vorentscheidung. „Wir sind aber gar nicht so gut ins Spiel gekommen“, räumte Franz anfängliche Probleme ein, da Brunnthal anders auftrat als er im Vorfeld erwartet hatte. Dennoch erwischten die Gäste mit dem Führungstreffer von Multerer (4.) einen Start nach Maß. „Wir brauchten aber etwa zehn Minuten, um uns auf den Gegner richtig einzustellen“, erklärte Franz. Brunnthal, dass ohne die beiden Schlüsselspieler Simon Neulinger und Luis Fischer auskommen musste, hatte zwar viele Ballbesitzphasen und zeigte auch ordentliche Ballstafetten. „20 Meter vor unserem Tor war aber Schluss“, berichtete Franz zufrieden. In der ersten Halbzeit kamen die Hausherren so zu keinem wirklich zwingenden Abschluss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen