Raistinger Schützen grüßen zum Jubiläum mit Kanonendonner

Mit rund 250 Mitgliedern ist die Schützengesellschaft eine feste Größe in Raisting. Entsprechend wurde jetzt das 125-jährige Bestehen des Vereins gefeiert.

Endlich geht es auch im Vereinsleben wieder bergauf. Neuer Elan ist da, die Mitglieder haben frischen Wind in den Segeln. So ist es auch bei der Schützengesellschaft Raisting, die am Wochenende ihr 125-jähriges Bestehen feiern konnte. Mit 57 Frauen und 192 Männern hat der Verein ohnehin eine stattliche Mitgliederzahl, genug, um in der Gemeinde als unverzichtbare Größe zu gelten, die sich immer auch ums soziale Miteinander und besonders die Jugend verdient gemacht hat. Bürgermeister und Schirmherr Martin Höck nahm dies zum Anlass, im Namen des Gemeinderats und der Gemeinde Raisting zu gratulieren.

Der in der vergangenen Woche so zornige Wettergott meinte es gut mit den Schützinnen und Schützen, hielt sich zu den Jubiläumsfeierlichkeiten mit eigenen Waffen wie Donnerkeilen und Blitzen zurück, überließ allein den irdischen das Feld. Am Samstagabend hieß es erst einmal noch tüchtig schwitzen, fand das gesellige Beisammensein am Festabend im Gasthof zur Post doch ausgerechnet am heißesten aller bisherigen Sommertage statt, was der Feierlaune bis tief in die Nacht aber keinen Abbruch tat. Musikalisch spielten die Blaskapelle Raisting und die Raistinger Sänger auf, der Trachtenverein sorgte optisch für Flair.

Das Leben gelingt mit einem klaren Ziel vor Augen, heißt es im Gottesdienst

Am schon kühleren Sonntag kamen Vereine des Schützengaus Ammersee zum Kirchenzug zusammen, angeführt vom Vorstand der Schützengesellschaft Raisting. Rund 200 Besucher feierten mit beim Feldgottesdienst am Pfarrheim, den Pfarrer Martin Bestele abhielt, untermalt von den Liedern der Deutschen Messe von Franz Schubert. Einen klaren Zusammenhang stellte die Predigt zwischen dem Ziel des Christen und dem gezielten Vorgehen eines guten Schützen her, denn "unser Leben kann nur gelingen, wenn wir das Ziel vor Augen haben", so Bestele. Dieses Ziel dürfe sich nicht in Oberflächlichkeiten und Wichtigtuerei erschöpfen, sondern müsse immer auf christlicher innerer Haltung und Durchhaltevermögen beruhen. Entsprechend brauche ja auch der Schütze einen festen Stand, um ins Ziel zu treffen.

Beim Pfarrheim feierte Pfarrer Martin Bestele mit den Festgästen den Gottesdienst zum 125-jährigen Bestehen der Schützengesellschaft Raisting. Foto: Sigrid Merkl

Schützenmeisterin Martina Steingruber und die Zweite Sportwartin Stefanie Weigl trugen die Fürbitten vor, schlossen dabei die Vereinstradition und ihre Hoffnungen für die Zukunft mit ein, besonders den weiteren Zusammenhalt und Dienst an der Gemeinschaft. Mit Kerzenlicht wurde an die Verstorbenen von Freunden aus der Pfalz, aus Pähl und der Heimatgemeinde erinnert. Beim beeindruckenden Festzug samt Trommelwirbel und winkenden Zaungästen am Wegesrand ging es quer durch den Ort zum Schützenheim, wo man mit Kanonendonner grüßte und die Feierlichkeiten mit der Blaskapelle Raisting und einem ordentlichen Gaumenschmaus ausklingen ließ.

Auch beim Ferienprogramm ist die Schützengesellschaft dabei

Schon bald geht es weiter im Veranstaltungskalender der Schützengesellschaft Raisting, und zwar am 25. August mit dem Kinderferienprogramm als Teil des Ferienpasses, den der Kreisjugendring organisiert. Nach Corona habe man einen "extra Schnupperkurs angeboten, nicht nur Bogen, sondern auch Luftgewehr und Lichtgewehr", erklärt Zweiter Schützenmeister und Bogenreferent Engelbert Unsinn, der zum Festzug zusammen mit seinen Bogenschützen aufmarschierte. Damit habe man sechs neue Bogenschützen gewinnen können und etliche Luft- und Lichtgewehrschützen. "Plan ist, dass wir das heuer wieder machen."

Lesen Sie dazu auch