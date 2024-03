Saloon Gloria: die Wiege des wilden Westens liegt in Raisting

Fünf theaterbegeisterte Frauen schreiben eine Westernkomödie. In Raisting öffnet der "Saloon Gloria" bis zum Herbst noch einige Male seine Türen.

Schon 15-mal ging der Vorhang auf für das Stück „Saloon Gloria – der bayrische Western“. Geschrieben wurde die Kriminalkomödie von fünf theaterbegeisterten Frauen der Theaterabteilung des Burschenvereins Raisting. Unter der Regie von Barbara Höck wird in diesem Stück der wilde Westen für die Zuschauerinnen und Zuschauer hautnah erlebbar und real.

Ganz im Stil früherer Westernfilme wird ein buntes Saloonleben mit einer resoluten Chefin Gloria (Barbara Höck) und den beiden sehr unterschiedlichen Bardamen Lilly (Margit Bräu) und Betty (Petra Seelos) gezeigt. Mit seinem virtuosen Klavierspiel begeistert der Pianoman (Alexander Perchtold) nicht nur die Zuschauer. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden.

Goldfieber in Raisting lockt auch Schurken und Gauner an

Der stattliche Sheriff Jack (Werner Winkler) betreibt mit seiner Frau Ruth (Karoline Tafertshofer) und einer großen Kinderschar eine Farm hier am südlichen Ufers des Ammersees. Die Zuschauer bekommen bald einen Einblick in dieses nur scheinbar harmonische Familienidyll. Der größte Goldfund aller Zeiten löst ein nie da gewesenes Goldfieber in Raisting aus und lockt zahlreiche Schurken und Gauner an. Es stellt sich bald die Frage, was der verwahrloste Stänker Willi (Manuel Tafertshofer) oder die Revolverlady Mary-Jane (Claudia Ehardsberger) im Schilde führen. Die romantische Liebe von Betty und Bill (Johann Braun) steht kurz vor einem Happy End als die Karten bei einem denkwürdigen Pokerspiel neu gemischt werden.

Begleitet von einem Dreigang-Menü, erlebt der Zuschauer im Gasthof zur Post in Raisting, einen unvergesslichen Theaterabend. Nach dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ muss jeder Gast hier mit ermitteln und seinen Tipp abgeben. Schließlich ist es ja eine Kriminalkomödie.

Bis zum Herbst gibt es noch ein paar Spieltermine

Und wie erklärt der Erzähler (Matthias Fischer) schon am Anfang des Theaterabends: „Wir sind uns sicher, die Wiege des wilden Westens fand hier in Raisting seinen Anfang und schwappte erst später über den Atlantik nach Amerika“.

Wer dabei sein möchte und den Anfang des wilden Westens in Raisting miterleben will, hat noch ein paar Mal die Gelegenheit dazu: Die weiteren Spieltermine sind: Freitag, 21. Juni, Samstag, 22. Juni, Donnerstag, 17. Oktober, Freitag, 18. Oktober, sowie Donnerstag, 24. Oktober. Gespielt wird im Gasthof zur Post jeweils ab 19 Uhr. Kartenvorverkauf im Gasthof zur Post in Raisting, telefonisch unter 08807/92240. (AZ)