Space Cinema am Radom Raisting mit Duo Woodbox und Adi Hauke

Eine riesige Dreiviertelkugel dient als Leinwand für ein ganz besonderes Kino-Open-Air in Raisting. Das Gelände um das Radom wird zur Kinowiese umfunktioniert.

Bis Samstag, 15. Juli 2023 veranstalten die Pfadfinderfreunde der DPSG, Bezirk Rochus Spiecker, ein Open-Air-Kino der besonderen Art am Radom an der Erdfunkstelle in Raisting. Auf der Kugel werden Filme für jeden Geschmack gezeigt.

„Eine 40 Meter hohe und 50 Meter breite Dreiviertelkugel – das Radom der Erdfunkstelle in Raisting – wird als außergewöhnliche Leinwand für ein ebenso in der Gegend einmaliges Kino-Open-Air genutzt“, so Moritz Hartmann von den Pfadfinderfreunden. Mit rund 20 ehrenamtlichen Helfern wird das Gelände rund um das Radom zur Kinowiese umfunktioniert und ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Los geht es am Donnerstag, 13. Juli, um 19 Uhr, wenn am Radom die Spacebar öffnet. Ab 19:30 tritt der Singer-Songwriter Andi Sedlmeir auf. "Mit seiner akustischen Gitarre zaubert er unvergessene Melodien einer unerfüllten Sehnsucht; zwischen Wohlbehagen und längst vergessenen Erinnerungen treffen uns die Songs dort, wo wir uns selbst wiederfinden: direkt im Herzen", so heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: "Unser Opener-Film beim diesjährigen SpaceCinema beschreibt die fröhliche, emotionale und herzzerreißende Feier des Lebens und die Musik einer Popsängerin. Mehr dürfen wir aus wettbewerbstechnischen Gründen hier nicht verraten."

Um 19:30 gibt sich am Freitag, 14. Juli, das Duo Woodbox aus Landsberg die Ehre. „Es hat schon viele berühmte Duos in der Musikhistorie unseres Planeten gegeben. Musiker, die erst im Paket eine unglaubliche Genialität aufzeigten: Lennon & McCartney, Jagger & Richards oder Marianne & Michael“, heißt es in der Pressemitteilung. Diesen Vorbildern nacheifernd haben sich die zwei Musiker aus Landsberg im Sommer 2012 das Ziel gesetzt, Rockmusik von ihrer ganz zerbrechlichen Seite zu zeigen. Roh, direkt und mit 1000 Litern Herzblut. Kurzum: unplugged.

Adi Hauke, der "ungekrönte König des Singoldsands" spielt zum Abschluss des Open-Air-Kinos in Raisting

Mit Akustikgitarre, Cajón und Weißbier-veredelten Stimmbändern spielen sich Woodbox kreuz und quer durch ihre CD-Sammlung und zeigen uns auf ihre kreative eigenwillige Art, wie sich die Klassiker der Musikgeschichte einmal ganz anders anhören können.

Lesen Sie dazu auch

Der anschließende Science-Fiction-Animationsfilm erzählt die Geschichte von einem Astronauten und seiner Crew auf seinen Abenteuern im Weltraum und fernen Galaxien. Die farbenfrohen Animationen und der fette Sound sorgen für einen außergewöhnlichen Abend am Radom. Der Film beginnt wieder mit Einbruch der Dunkelheit, gegen 21:45 Uhr und ist laut Pressemitteilung für Familien besonders geeignet.

Zum Abschluss des diesjährigen kultigen Open-Air-Kinos am Samstag, 15. Juli gibt es ein besonderes Programm. Ab 19 Uhr öffnet die SpaceBar mit einer Gourmet-Meile. Adi Hauke, „der ungekrönte König des Singoldsands“ spielt ab 19:30 Uhr am Radom. In der Pressemitteilung steht: "Er lässt sich schwer beschreiben. Besser man erlebt ihn! Die etwas andere One-Man-Band Adi Hauke, ein Virtuose an der Gitarre. Er braucht keine Noten, er spielt nach Gehör und das in einer wunderbaren, unnachahmlichen, fetzigen Art und Weise. Dabei interpretiert er so manchen Hit ganz neu."

SpaceCinema wird komplett ehrenamtlich organisiert

„Diese außergewöhnliche Veranstaltung organisieren wir komplett ehrenamtlich und der Gewinn kommt direkt der Jugendarbeit der Georgspfadfinder zugute“, so Alexander Popfinger von den Pfadfinderfreunden. Weitere Informationen zum SpaceCinema 2023 unter www.spacecinema.de. (AZ)