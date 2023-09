SV Raisting kassiert im neunten Spiel die erste Niederlage

Plus Fußball: Der SV Raisting muss sich Penzberg unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. Das Team um Hannes Franz hadert auch mit dem Unparteiischen.

Jetzt ist es passiert. Im neunten Saisonspiel kassierte der SV Raisting die erste Saisonniederlage. Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge unterlag die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz dem FC Penzberg in der Raiffeisen-Arena mit 0:1.

„Insgesamt unglücklich und aus meiner Sicht auch unverdient“, bilanzierte Franz nach dem unerfreulichen Landkreisvergleich enttäuscht. In einem über weite Strecken sehr zerfahrenem Spiel bekamen die 220 Zuschauer nur wenige hochkarätige Chancen geboten.