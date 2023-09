Überwindet der SV Raisting am Wochenende sein Formtief?

Von einer Krise will SVR-Spielertrainer Hannes Franz bisher nicht reden. Dennoch hofft er darauf, dass seine Truppe gegen den SV Brunnthal die Trendwende schafft.

Erst zweimal Unentschieden und dann die erste Saisonniederlage. Die Tendenz beim SV Raisting ist aktuell nicht so, wie es sich die Verantwortlichen erhofften. „Momentan werden unsere Fehler zu oft bestraft“, sagt SVR-Spielertrainer Hannes Franz, der deshalb aber von keiner Krise, sondern eher von einem kleinen Formtief sprechen will.

Zuletzt fehlte es seiner Truppe bei der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Penzberg auch etwas am Abschlussglück. „Die Tore müssen wir auch mal erzwingen“, macht Franz deutlich, dass er am Samstag (14 Uhr) beim SV Brunnthal die Trendwende zum Besseren erwartet. Das wünscht sich auch der gastgebende Landesligaabsteiger. Der kam im ersten Saisondrittel bisher überhaupt nicht in die Gänge. In neun Spielen holte der SVB, der für viele Experten vor der Saison zu den Titelanwärtern zählte, nur zu zwei mageren Siegen.

Personell setzt Spielertrainer Hannes Franz beim SV Raisting auf das Team der Vorwoche

Damit rangieren die Brunnthaler mit etwas Abstand auf das Mittelfeld nur auf dem enttäuschenden letzten Platz. „Deshalb dürfen wir sie aber nicht unterschätzen“, warnt Franz sein Team davor den Gegner, der in Fabian Porr (sieben Tore) einen brandgefährlichen Stürmer hat, aufgrund der Platzierung auf die leichte Schulter zu nehmen. Beide Mannschaften trafen in den letzten Jahren nur in der Saison 2019/20 aufeinander, in der Brunnthal Bezirksligameister wurde. Damals gab es auswärts ein 0:0 und das Heimspiel verlor der SVR mit 0:1. Personell wird sich bei den Raistingern gegenüber der Vorwoche wenig ändern.

Die zweite SVR-Garnitur holte zuletzt gegen den hoch gehandelten TSV Murnau 2 ein 2:2-Unentschieden. Vor dem Gastspiel am Samstag (15 Uhr) beim SV Uffing weist die Truppe von Trainer Roland Perchtold als Sechster der Kreisklasse 4 bereits einen gehörigen Rückstand auf die Spitzengruppe auf. Um noch die kleine Chance auf die Aufstiegsrunde zu wahren braucht die SVR-Reserve beim aktuellen Dritten unbedingt einen Dreier.

