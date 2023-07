Raisting

Von Raisting geht es für Emily Hörmann nach China

Plus Taekwondo: Die SVR-Kampfsportlerin Emily Hörmann gehört zum 164-köpfigen deutschen Team bei den Universitätsspielen in Chengdu.

Von Uschi Schuster

In ihrer sportlichen Laufbahn ist Emily Hörmann vom SV Raisting schon ziemlich weit herumgekommen. In den nächsten Wochen wartet auf die Taekwondo-Sportlerin aber ein besonderes Highlight. Die 20-Jährige ist bei den „World University Games“, den Sommerspielen für Studentinnen und Studenten, die vom 28. Juli bis zum 8. August in Chengdu (China) stattfinden, am Start.

Die Studentin, die seit ihrem sechsten Lebensjahr Kampfsport betreibt und die seit drei Jahren Mitglied der Deutschen Taekwondo Nationalmannschaft ist, hat sich durch ihre sportlichen Erfolge und einem Sieg im Ausscheidungswettkampf beim Qualifikationslehrgang im Mai einen Platz im 164-köpfigen deutschen Auswahlkader gesichert.

In China wird Hörmann bei den Damen in der Klasse bis 62 Kilogramm antreten. „Emily hat für dieses Turnier die Gewichtsklasse gewechselt. Sie tritt jetzt in der etwas leichteren Klasse an, nachdem sie davor in der Klasse bis 67 Kilogramm war“, sagt ihr Vater und gleichzeitig Trainer Matthias Hörmann.

