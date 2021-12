Die Arbeitsagentur Weilheim hat einen ganz besonderen Brotzeitverkauf

Körperlich und sozial beeinträchtigte Menschen haben es im Berufsleben oft schwer. Beim Brotzeitverkauf in der Arbeitsagentur in Weilheim des Cafés VerWeilheim ist das anders.

Anfang Dezember findet seit 1993 der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen statt. Die Arbeitsagenturen setzen sich in besonderem Maße für Betroffene ein und unterstützen auch Inklusionsbetriebe, die oftmals als Brücke für beeinträchtigte Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt dienen.

Ein besonderes Beispiel für dieses Angebot findet sich direkt in den Räumlichkeiten der Weilheimer Arbeitsagentur, wie es in einer Mitteilung heißt: Der Brotzeitverkauf des Cafés VerWeilheim, ein Unternehmenszweig der i+s Pfaffenwinkel GmbH. Durch berufliche Förderung und Arbeitsplatzgestaltung können sozial und körperlich beeinträchtigte Mitarbeitende des Inklusionsunternehmens der Herzogsägmühle ihre Leistungsfähigkeit stabilisieren oder steigern.

Backen, belegen und verkaufen in der Arbeitsagentur

Michaela Dreßler kümmert sich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um den Brotzeitverkauf für die Mitarbeitenden in der Weilheimer Arbeitsagentur. „Meist bin ich um halb sieben in der Früh die Erste im Café VerWeilheim und eigenverantwortlich für das Backen der Waren und die Herstellung der belegten Brötchen verantwortlich. Ab halb neun bin ich dann in der Arbeitsagentur und richte alles her, damit der Verkauf ab neun starten kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich immer, wenn ich da bin“, bemerkt Dreßler, die bei der Herzogsägmühle bereits ihre Ausbildung zur Fachkraft Gastgewerbe absolviert hat.

Unterstützt werden Michaela Dreßler und ihre Kolleginnen und Kollegen beim Backen, Einkaufen und Planen von Anja Snehotta, der Anleiterin im Café VerWeilheim. Hin und wieder ist sie auch selbst im Einsatz beim Brotzeitverkauf: „Es macht unglaublich viel Spaß und Freude hier zu sein. Am 1. Dezember ist es genau ein Jahr, dass wir hierher liefern dürfen und mittlerweile haben wir das Angebot auch auf einen Mittagstisch ausgeweitet.“ Auch hier ist Michaela Dreßler im Einsatz. „Sie wechselt für die Mittagsproduktion gegen elf wieder in das Café, damit ab zwölf die vorbestellten Gerichte „to go“ abgeholt werden können,“ so Snehotta.

Corona beeinträchtigt die Umsätze beim Brotzeitverkauf in Weilheim

Auch Birgit Wagner, die Betriebsleiterin für den Standort Weilheim bei der i+s Pfaffenwinkel GmbH sieht den Brotzeitverkauf in den Agenturräumen als glückliche Fügung. „Es ist ein tolles Miteinander, und man konnte spüren, wie Frau Dreßler in der Tätigkeit aufblüht, das ist genau das Richtige für sie.“ Leider sind die Umsätze aufgrund Corona in der Realität hinter den Erwartungen zurückgeblieben. „Viele der im Haus Beschäftigten sind vermehrt im Homeoffice, oder arbeiten eher zurückgezogen in ihrem Büro, um sich und andere nicht zu gefährden. Da wird natürlich unweigerlich weniger konsumiert.“

Aber hier kommt die branchenübergreifende Ausrichtung des Inklusionsunternehmens zum Zug, erklärt Felix Rexer, Prokurist der i+s Pfaffenwinkel GmbH: „Eine ausgewogene und stabile wirtschaftliche Situation erreichen wir durch verschiedene Leistungen und eine Mischkalkulation. Ein wesentlicher Baustein sind dabei auch Fördermittel zum Beispiel von der Agentur für Arbeit. Der Brotzeitverkauf in der Agentur für Arbeit ist ein schönes Beispiel, wie inklusive Beschäftigung Hand in Hand vor Ort verwirklicht werden kann. Zudem setzen wir auf mehrere Betriebsteile, darunter die Gebäudereinigung, Gastronomie, Sozialkaufhäuser und unsere Industriedienstleistungen, um die Inklusion benachteiligter Frauen und Männer zu fördern. (ak)