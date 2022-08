Von München mit Rad und Bahn an den Ammersee

Die Deutsche Bahn bietet in den Sommerferien zwischen Ammersee und Starnberger See einen besonderen Service an.

S-Bahn-Fahrgäste in und um München können ihr Zweirad mit einem passenden Fahrradticket auch in den Sommerferien wieder ganztags mitnehmen. Die S-Bahn München dehnt den laufenden Test zum Entfall der Fahrrad-Sperrzeiten auf das zweite Halbjahr aus.

Die Fahrradmitnahme in der S-Bahn ist laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn klar geregelt: An Schultagen ist sie von 6 bis 9 Uhr und von 16 bis 18 Uhr nicht gestattet. Hintergrund sind die hohen Fahrgastzahlen und die dichte Zugtaktung in den Hauptverkehrszeiten, insbesondere auf der Stammstrecke – Europas meistbefahrener Eisenbahnstrecke. In den Ferien ohne Schülerverkehr verteilt sich die Nachfrage nachmittags auf einen längeren Zeitraum, weshalb die Radmitnahme dann nur in der Zeit von 6 bis 9 Uhr nicht gestattet ist.

Morgendliche Sperrzeit für Fahrräder entfällt

Im Rahmen des jetzt ausgedehnten Tests entfällt diese morgendliche Sperrzeit während der Ferien in Absprache mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Regional- uns S-Bahn-Verkehr im Freistaat plant, finanziert und kontrolliert, und dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) bis zum Jahresende. Damit will die S-Bahn prüfen, wie sich die ganztägige Radmitnahme in den Ferien auf den Betrieb auswirkt und wie sich die Fahrräder auf die morgendlichen S-Bahn-Fahrten verteilen.

Im Ausflugsgebiet zwischen Ammersee und Starnberger See sind Radtouren vor Ort diesen Sommer auch ganz ohne Fahrradmitnahme möglich. S-Bahn München, DB Station&Service und DB Connect ermöglichen hier ein besonderes Angebot: An fünf Pop-Up-Radstationen stehen bis 3. Oktober insgesamt 120 Call-a-Bike-Fahrräder zur Ausleihe bereit. Wer mit der S6 oder S8 ins Seengebiet fährt, kann an fünf Bahnhöfen direkt aufs Leihrad umsteigen und die Umgebung erkunden oder zur nächsten Badestelle radeln.

Fünf Pop-Up-Radstationen zwischen Ammersee und Starnberger See

Damit alle gut und sicher ans Ziel kommen, gibt es einige Regeln und Tipps für alle Radfahrende:

Wo möglich, Mehrzweckbereiche nutzen: Am Anfang und Ende jedes Zugteils stehen Mehrzweckbereiche zur Verfügung. Im größten Teil der S-Bahn-Flotte ist hier der richtige Platz fürs Rad. Ausnahmen sind mit entsprechenden Piktogrammen gekennzeichnet. Gänge dürfen nicht mit Fahrrädern blockiert sein. Bitte daran denken, das Rad gut zu sichern. Die Mitnahme von Lastenrädern und Fahrradanhängern ist nicht gestattet. Generell ist die Radmitnahme ist nur bei ausreichend Platz möglich und kann in vollen Zügen nicht garantiert werden.

Rücksicht nehmen: Auch Menschen im Rollstuhl und Kinderwagen nutzen die Mehrzweckbereiche. Hier ist gegenseitige Rücksichtnahme gefragt. In Bahnhöfen ist das Fahrradfahren aus Sicherheitsgründen und Rücksichtnahme auf andere Fahrgäste nicht gestattet.

Fahrräder bis einschließlich 20 Zoll können kostenfrei mitgenommen werden. Für alle anderen Räder wird immer ein eigener Fahrschein benötigt – auch bei Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket. Hier ist eine Fahrradtageskarte die richtige Wahl: Fürs gesamte MVV-Netz kostet sie 3,10 Euro. Für den gesamten bayerischen Regionalverkehr inklusive MVV und VGN ist sie für 6 Euro zu haben. (AK)