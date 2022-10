Pit Baumgartner: Der musikalische Glücksbringer aus Heidelberg

Plus Das Heidelberger Musikprojekt De-Phazz besteht seit 25 Jahren. Jetzt erscheint das 17. Album. Pit Baumgartner erzählt von Optimismus, Leidenschaft und Disziplin.

Der Herbst ist ins Land gezogen. Die Temperaturen sinken gemächlich aber konstant. Kälte nistet sich im Leben ein. Unter diesen Umständen ist es umso herrlicher, dass die neue „De-Phazz“-Produktion namens „Jelly Banquet“ den Sommer zumindest mit musikalischer Wucht zurückbringt.