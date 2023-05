Erfolgreiche Riederauer Triathleten

Die perfekten äußeren Bedingungen nutzen vor wenigen Tagen Riederaus Triathleten bei den bayerischen und oberbayerischen Sprint-Meisterschaften.

Der Saisonauftakt bei den Triathleten ist meistens kein Wettbewerb mit drei, sondern mit „nur“ zwei Disziplinen, weil die Wassertemperaturen Anfang Mai kein Schwimmen in offenen Gewässern zulassen. Der bayerische Triathlonverband hat deshalb laut Pressemitteilung auch die bayerischen und die oberbayerischen Sprint-Meisterschaften in diesen Zeitraum gelegt. Traditionell finden die in Krailling statt. Der Veranstalter hatte dabei dieses Jahr wieder Wetterglück: Statt des üblichen "Krailling-Wetters" mit Kälte und Regen, gab es dieses Mal perfekte Bedingungen mit Sonnenschein und Außentemperaturen um die 20 Grad.

Claudia Bregulla: "Man konnte es einfach ordentlich krachen lassen"

Diese optimalen Temperaturen nutzte Claudia Bregulla zu einem überzeugenden Sieg bei den bayerischen Meisterschaften in der Altersklasse 55, zugleich der erste Platz bei den oberbayerischen Meisterschaften. „Auf der superschnellen Radstrecke konnte ich es bei den tollen Bedingungen einfach ordentlich krachen lassen“ resümierte sie. Nach 5,1 Kilometern Laufen, 25 Kilometern Radfahren und erneut drei Kilometern Laufen war sie im Ziel sehr deutlich vor der Zweitplatzierten und konnte sich damit auch im Gesamtklassement auf einem hervorragenden sechsten Rang platzieren.

Mit Platz drei in der Altersklasse 60 schaffte Dr. Jürgen Schüppel auf das Podium der bayerischen Sprint-Meisterschaft, zugleich der zweite Platz bei der oberbayerischen Meisterschaft. Foto: Jürgen Schüppel

Mit einem dritten Platz in der Altersklasse 60 schaffte es auch Dr. Jürgen Schüppel auf das Podium der bayerischen Meisterschaft, zugleich der zweite Platz bei der oberbayerischen Meisterschaft. „Ich hatte nicht den gewohnten Raddruck, bin deshalb kurz nach meinem direkten Konkurrenten um die Oberbayerische aus der zweiten Wechselzone gelaufen und beim Laufen hat es dann nicht ganz gereicht. Für den Saisonbeginn bin ich aber super happy.“ (AZ)

