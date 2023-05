Gold, Silber und Bronze für die Triathlon-Jugend aus Riederau

Riederauer Triathlon-Nachwuchs startet mit komplettem Medaillenset in oberbayerische Meisterschaftsserie.

Die Saison für den Triathlon Nachwuchs von sechs bis 15 Jahren startet traditionell mit einem Crosstriathlon in Schongau und der SC Riederau war mit sechs Teilnehmenden am Start. Das Schwimmen findet bei diesem Wettkampf im Becken der Freibades Plantsch statt, wodurch sichergestellt ist, dass es auch wirklich einen Triathlon aus Schwimmen, Radfahren und Laufen gibt und das Schwimmen nicht, wie öfter am Saisonbeginn, temperaturbedingt ausfallen muss. Tatsächlich waren die Wetterverhältnisse in Schongau alles andere als optimal und die jungen Triathleten absolvierten den Wettkampf bei kühlen acht Grad Außentemperatur.

Jüngste Starterin in Schongau war Solveig Kretschmann, die in der Klasse der Schülerinnen D (6/7 Jahre) gleich bei ihrem ersten Start mit dem dritten Platz auf das Podest kam. Bei den Schülern B (10/11 Jahre) konnte ihr Bruder Anatol Kretschmann ebenfalls auf das Podest spurten und holte sich den zweiten Platz.

Im Juli steht ein Heimtriathlon in Riederau auf dem Programm

Im selben Rennen platzierte sich Ben Schmiedler im Starterfeld aus 13 Teilnehmern auf dem 5. Rang. Kalea Schüppel machte mit ihrem Sieg bei den Schülerinnen B das Medaillenset komplett. Sie konnte ihre Konkurrentin aus Schongau kurz vor dem Ziel noch abfangen, während die Riederauerin Nela Kruse den sechsten Platz belegte. Pech hatte Jakob Luister bei den Schülern A (12/13 Jahre), der beim Radfahren einen Kettenabwurf hatte, dadurch weit zurückfiel und am Schluss auf dem neunten Rang einlaufen konnte.

Das nächste Rennen zur oberbayerischen Meisterschaft, die aus einer Serie von vier Rennen besteht, ist an der Ruderregattastrecke in Oberschleißheim. Danach stehen Erding und der Heimtriathlon in Riederau (8. Juli am Ammersee-Gymnasium) auf dem Programm. (AZ)

