Riederau: Einbruch in Einfamilienhaus

Die dunkle Jahreszeit beginnt und schon schlagen Einbrecher zu. In Rieden dringen sie in ein Einfamilienhaus ein.

In der Zeit von Mittwochvormittag bis Donnerstagabend ist im Triebhof (Gemarkung Rieden) von Unbekannten in ein freistehendes Einfamilienhaus eingebrochen worden. Der oder die Täter schlugen die Terrassentüre ein und gelangten so ins Haus, heißt es im Polizeibericht. Entwendet wurden ein Laptop und zwei Fahrzeugschlüssel im Wert von rund 1500 Euro. Der Sachschaden liegt bei rund 200 Euro. Hinweise an die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0. (AZ)

