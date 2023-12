Gelungene Adventsfeier an der Wolfgang-Kubelka-Realschule

Die Schüler bereichern die Veranstaltung der Bildungseinrichtung mit ihren Auftritten. Das Wahlfach Schultheater insziniert eine Schulgeschichte.

Die Adventsfeier an der Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf fand in diesem Schuljahr unter besonderen Umständen statt, denn wenige Tage zuvor hatte es einen plötzlichen Wintereinbruch gegeben. Es gab folglich eine Adventsfeier, die eingebettet war in eine winterliche Schneelandschaft. Den Beginn machte traditionell ein Gottesdienst in der Schondorfer Heilig-Kreuz-Kirche, informiert die Schule in einer Mitteilung. Einige Religionslehrkräfte sowie einige Schülergruppen verliehen der Andacht eine persönliche Note. Von der Kirche aus machten sich Schüler, Eltern und Lehrkräfte, mit Fackeln ausgestattet, auf den Weg zum Schulgelände.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Schulleiter Günter Morhard wurden auf dem Pausenhof warme Getränke und allerlei Herzhaftes und Süßes angeboten. Sowohl einzelne Klassen als auch der Elternbeirat und der Förderverein brachten sich ein. Das Unterhaltungsprogramm fand diesmal im Mehrzweckraum statt und wurde von einem Achtklässler moderiert. Eine besondere Idee war dabei, zwei Störenfriede in Sternenkostümen in die Moderation miteinzubeziehen, die sich immer wieder auf die Bühne schlichen. Viele Einlagen der Schülerinnen und Schüler beinhalteten Musik und Tanz mit Instrumenten wie Percussion, Saxophon und Ukulele. Aber auch Geschichten hatten einen Platz, wie die vom Wahlfach Schultheater in Standbildern inszenierte Weihnachtsgeschichte. (AZ)