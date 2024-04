Pedelecs stoßen in Schondorf zusammen: Zwei Leichtverletzte

Eine Frau und ein Mann sind zusammen mit ihren Pedelecs unterwegs. Als sie miteinander kollidieren, werden beide leicht verletzt.

Zwei Pedelecs sind am Sonntagnachmittag in Schondorf zusammengestoßen. Wie die Dießener Polizei meldet, fuhren eine 51-jährige Frau und ihr 55-jähriger Begleiter auf der Uttinger Straße, als sie miteinander kollidierten. Beide stürzten und verletzten sich dabei leicht. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern und einem geparkten Pkw, gegen den die Pedelec-Fahrer bei ihrem Sturz stießen, entstand leichter Sachschaden. (AZ)

