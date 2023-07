Schondorf

vor 33 Min.

Realschule Schondorf: 81 haben das Gipfelkreuz erreicht

Plus Die Wolfgang-Kubelka-Realschule verabschiedet ihre Zehntklässler. Welchen spannenden Weg ihre Schulzeit in Schondorf genommen hat.

Von Nicole Burk Artikel anhören Shape

Am Freitagnachmittag drehte sich in der Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf alles um die 81 Zehntklässler, die ihr Abschlusszeugnis entgegennehmen durften. Festreden, Ehrungen und abwechslungsreiche Musikstücke der Schulband sorgten für ein festliches Programm.

„Die letzte Folge der sechsten Staffel ist abgedreht. Das Set der Serie war sechs Jahre lang Teil eures Lebens“, begann Konrektorin Stefanie Grandl ihre Begrüßung und verglich die Schule mit einem großen Filmset. Sie bedankte sich bei allen Hauptdarstellern, Regie- und Produktionsassistenten (Schüler, Lehrer, Sekretariat) für die gute Zusammenarbeit und äußerte am Ende einen Wunsch: „Ich hoffe, dass ihr in Zukunft die Rolle eures Lebens finden werdet.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen