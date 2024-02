Schondorf hat bald wieder eine Postagentur

Die seit Jahresbeginn geschlossene Postagentur in Schondorf macht wieder auf. Wie es ab März weitergehen soll.

Die postlose Zeit in Schondorf geht ihrem Ende entgegen. Das hat die Deutsche Post auf Anfrage mitgeteilt. Demnach soll der Agenturbetrieb am 5. März dort wieder aufgenommen werden, wo er zum Jahresende beendet worden war - in der Landsberger Straße 3.

Ende 2023 hatte dort Ludwig Braun sein Geschäft "Segeln und Mehr" geschlossen und damit auch die Postagentur, die er seit fünf Jahren betrieben hatte.

Inzwischen ist klar, wie es weitergeht. "Am 5. März eröffnen wir erfreulicherweise am bisherigen Standort die neue Partnerfiliale bei ,Ammersee Water Sport'", berichtet Post-Sprecher Klaus-Dieter Nawrath. Der neue Agenturbetreiber kennt sich bereits mit dem Post-Geschäft aus. In seinem in der Greifenberger Hauptstraße ansässigen Geschäft gibt es nämlich ebenfalls eine Postagentur.

Die Öffnungszeiten der Schondorfer Post sind nicht mehr so lange wie früher

Der Geschäftsinhaber betreibe künftig zwei Filialen, Greifenberg und Schondorf, so Nawrath weiter. Die Partnerfiliale in Greifenberg bleibe unverändert bestehen.

Die neue Filiale in Schondorf werde am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr und Mittwoch und Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet, insgesamt also 22 Stunden in der Woche. Das ist weniger als bis vergangenen Dezember. Bis dahin waren es wöchentlich noch 38 Stunden gewesen. (ger)

