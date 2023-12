Schondorfer Kreis freut sich über 500-Euro-Spende

Bei der Ein-Euro-Aktion der Sparkassenstiftung wird auch der Schondorfer Kreis bedacht. Wofür das Geld verwendet wird und welches andere Thema dem Verein außerdem noch wichtig ist.

Kurz vor Weihnachten gab es für den Schondorfer Kreis für Kultur und Landschaftspflegeeine freudige Überraschung. Aus der "Ein-Euro-Spenden-Aktion“ der Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen erhielt der Verein eine Zuwendung über 500 Euro. Am 18. Dezember wurde vor der Sparkasse in Schondorf symbolisch der entsprechende Scheck überreicht. Für den Verein ist das der erfreuliche Abschluss eines rundum gelungenen Jahres, heißt es in einer Mitteilung. Das Foto zeigt (von links) Roland Rill, Leiter der Sparkasse Schondorf, Dorothee Mayer-Tasch, Vorsitzende des Vereins Schondorfer Kreis, und Bürgermeister Alexander Herrmann. Dank dieser Spende können demnächst die für das römische Badehaus Villa Rustica geplanten Infotafeln hergestellt werden.

Der Schondorfer Kreis will das kulturelle Erbe der Gemeinde erhalten und gestalten. Einer der diesjährigen Höhepunkte war dabei der Abschluss der mehrmonatigen Renovierungsarbeiten an der Villa Rustica am gemeindlichen Badeplatz. Der Grundriss dieses römischen Badehauses wurde mit Ziegelstreifen und teilweisen Aufmauerungen nachgezeichnet. So bleibt diese Erinnerung an die Römerzeit am Ammersee für künftige Generationen erhalten und erlebbar.

Auch eine andere Mauer am See beschäftigt den Schondorfer Kreis. Bei dem von der Gemeinde veranstalteten Wettbewerb zur Umgestaltung der Schondorfer Seeanlage ging der erste Preis ausgerechnet an einen Entwurf, bei dem die historische Ufermauer abgerissen werden soll. Ein Plan, der bei vielen Menschen im Ort auf Unverständnis stößt, denn gerade diese Mauer macht die Schondorfer Seeanlage unverwechselbar, heißt es vom Schondorfer Kreis weiter. Der Verein versucht nun, in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege die im Stil des Art Deco gestaltete Ufermauer zu retten, und so das Erbe des Architekten Max Joseph Gradl zu bewahren. (AZ)