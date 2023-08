Schondorf

vor 17 Min.

Streit am Kassenband eines Einkaufsmarkts in Schondorf eskaliert

Artikel anhören Shape

Eine Unachtsamkeit endet in einem Einkaufsmarkt in Schondorf in einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Beteiligte erhalten deswegen eine Anzeige.

Ein 56-jähriger Mann schob am Freitag gegen 14 Uhr einen Einkaufswagen in einem Verbrauchermarkt in Schondorf beiseite, um seine Einkäufe aufs Kassenband legen zu können. Hierbei touchierte er versehentlich eine 46-Jährige, die eine frische OP-Wunde am Bauch hatte, informiert die Inspektion Dießen in ihrem Polizeibericht. Durch die Berührung verspürte die Dame Schmerzen und teilte den Vorfall ihrem Sohn mit. Sohn der Betroffenen attackiert 56-Jährigen in Schondorf Daraufhin kam zunächst zur verbalen Streitigkeit zwischen dem Sohn und dem 56-jährigen Mann. Anschließend stieß der 25-jährige Sohn den Mann zu Boden, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Beide Beteiligten erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, die eine vorsätzlich und die andere fahrlässig.

Themen folgen