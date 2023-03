Musikkabarett von und mit Josef Brustmann im Schloss Seefeld

Der Musikkabarettist Josef Brustmann gastiert im Sudhaus von Schloss Seefeld.

Gescherte Lieder und starke Texte auf einer Bühne voller Instrumente – das ist der Musikkabarettist Josef Brustmann, wie er singt und erzählt von der Putzfrau, von Sokrates, Sartre und Sinatra, von Glyphosat, Entschleunigung und FIüchtlingsströmen, vom Luaderviech und den Katzen im Miezhaus. Eine Zither, dieser "latent vom Aussterben bedrohte Seelenstreichler" (SZ), bildet den roten Faden und hält die verschiedensten Töne und Melodien auch von Tom Waits, AC/DC über Simon & Garfunkel zusammen. Josef Brustmann versucht zu retten, was zu retten ist, mit lautem Singen, Instrumentengetöse und Pfeifen im Wald.

Zum Programm: Dass sie mal untergehen würde, die Erde, war allen klar – warum auch nicht? Die Sonne macht das jeden Tag! War doch klar, dass sich irgendein Trumpl findet, der den roten Knopf drückt. Aber es kam alles anders. Die Erde kippte plötzlich von sich aus auf die rechte Seite, viele verloren das Gleichgewicht und stürzten ins All. In England klaute jemand im Durcheinander die Kronjuwelen, in Oberammergau tauchte in einem Wirtshaus das Bernsteinzimmer wieder auf.

Alle Lufthansa-Piloten brachen sofort einen Streik vom Zaun. Und als in Berlin aus der Kuckucksuhr des Heimat- und Innenministers Horst Seehofer ein brennender Kuckuck wie ein Beelzebub herausfuhr, dabei mehrere Male "Asylanten, raus" –"Asylanten, raus" schrie, entgleiste zeitgleich wie durch Zauberhand in Ingolstadt Seehofers Märklin-Eisenbahn (wer hatte die Weichen falsch gestellt?).

Durch ganz Oberbayern ging ein gewaltiger Rechtsruck. In Berlin zog sich Angela Merkel für immer in ihre Raute zurück, ohne noch einen Erben für ihre 270 Hosenanzüge eingesetzt zu haben. Noch ehe Frau Dr. Storch das Ruder an sich reißen konnte, implodierte der Stern. Von Adam und Eva und dem jüngsten Gericht keine Spur – alles frei erfunden. Nur ich, der Dokumentarist, überlebte vorläufig, weil in Wolfratshausen immer erst alles 20 Jahre später passiert. Kauf dir die roten Schuh, hör ich mich noch zu meiner Frau sagen, das Leben ist kurz.

Josef Brustmann ist am Sonntag, 12. Februar, ab. 18 Uhr im Sudhaus von Schloss Seefeld zu sehen. Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr. Karten gibt es unter www.kultur-schloss-seefeld.de. (AZ)