Führungen zu Bayerns Märchenkönig und Spaziergänge auf der Roseninsel

Rechtzeitig zum Start in den Frühling beginnen wieder die Führungen der gwt Starnberg zu Bayerns Märchenkönig und Sisi, der späteren Kaiserin Elisabeth von Österreich. Neu im Programm: zwei Spaziergänge auf der Roseninsel.

Vor allem die Führungen zu Ludwig II. erwiesen sich in der letzten Saison als echter Renner, das Leben des bayerischen Königs mit all seinen Höhen und Tiefen und dem mysteriösen Tod im Starnberger See interessiert immer noch viele auswärtige Gäste, aber auch Einheimische. Aber auch die Spaziergänge am Westufer zwischen Possenhofen und Feldafing, die sich mit Kaiserin Elisabeth und ihrer Kindheit im Schloss Possenhofen beschäftigen, sowie der 2023 fertiggestellte Sisi-Audio-Guide mit seinen neun Stationen und Geschichten haben sich ausgezeichnet etabliert. Projektleiter Isabell Bauch freut sich über das neue Team der Gästeführerinnen: „Die Damen erwecken mit Leidenschaft und Fachkenntnis die Welt von Sisi und Ludwig II. zum Leben und sind Expertinnen in Bezug auf das Leben und die Geschichte der Hoheiten.“

Sie freuen sich auf den Start der Führungen "Sisi & Ludwig", von links: Sibilla Porta, Gisela Müller, Lydia S., Hannelore Rasch, Corinna Kattenbeck und Projektleiterin Isabell Bauch. Foto: gwt Starnberg

Zum ersten Mal gibt es zwei Führungen direkt auf der Roseninsel. Bisher war diese nur eine von mehreren Stationen bei den Führungen am Westufer. Bei der Tour „Geschichte in Blüte: Rosenzauber mit Blick auf Kultur & Natur“ geht es in 2,5 Stunden auf eine faszinierende Reise in die Geschichte des Rosengartens, von Joseph Lenné „Prunkraum der Natur“ genannt: Seit Jahrhunderten gilt die Rose eine der edelsten Blumen der Welt und steht besonders in der Farbe Rot symbolisch für die Liebe. Bei der Exkursion erfahren Besucher:innen nicht nur spannende Informationen zur Historie und Klassifizierung der Rose, sondern auch was die Novelle „Vergitterte Fenster“ von Klaus Mann mit Ludwig II. zu tun hat. Und damit das Kulinarische nicht zu kurz kommt, gibt es nach der Rückfahrt noch Kaffee und Kuchen im Strandbad Feldafing, wo Elisabeth unweit auch noch als Kaiserin von Österreich bei ihren Besuchen gerne ein Bad im See nahm.

Mit der Zille geht es zur Roseninsel gegenüber des Lenné-Parks in Feldafing

Die zweite neue Führung „Die Roseninsel – eine historische Reise mit Sisi & Ludwig II.“ startet zunächst auf den Spuren der Wittelsbacher mit der Geschichte der Insel, die einst Insel Wörth genannt und von Ludwigs Vater, König Max II., erworben wurde. Er war es auch, der ursprünglich im heutigen Lenné-Park in Feldafing ein Schloss errichten wollte. Mit der Zille geht es dann rüber auf die Insel selbst zu einem Spaziergang durch den Rosengarten rund um das Casino.

„Auch in diesem Jahr war es uns wichtig, dass der Genuss nicht zu kurz kommt“, erklärt Isabell Bauch. „So beginnen die Sisi-Führungen in Feldafing etwa mit einem Glas Kaiserin Elisabeth-Sekt im Café Fräulein Rosalie. Die Ludwig-Führungen enden im Seehotel Leoni mit einem Glas König Ludwig II.-Sekt.“ Die Einbindung möglichst vieler regionaler Anbieter ist der gwt Starnberg dabei ein echtes Anliegen. Neben der Gastronomie gehören auch Hotels wie das Hotel Kaiserin Elisabeth dazu, das Kaiserin Elisabeth Museum, die Fähre zur Roseninsel sowie die Bayerische Seenschifffahrt. Tickets sind in den Tourist-Infos Starnberg, Herrsching und Dießen erhältlich und können auch telefonisch unter der Nummer 08151/ 90600 oder per E-Mail an sisiundludwig@starnbergammersee.de bestellt werden. Weitere Informationen und Termine finden sich unter www.sisiundludwig-starnbergammersee.de. (AZ)

