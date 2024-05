Humorfestival: Zwei Künstler lassen in Stegen die Hühner tanzen

Der Cartoonist Peter Gaymann und Musikkabarettist Josef Brustmann bilden den Auftakt beim Humorfestival Stegen.

Am Samstag, 11. Mai, startet in Stegen das Humorfestival, das der Münchner Verein Forum Humor und komische Kunst mit der Gemeinde Inning veranstaltet. Neben einem Humorparcours und einer Open-Air-Ausstellung zum Thema „Sommer, Sonne, Sonnenbrand“ entlang des Seeufers gibt es verschiedene Veranstaltungen. Den Auftakt machen am Samstag, 11. Mai, 19 Uhr, im Groundlift-Studio Stegen in der Alten Brauerei Peter Gaymann und Josef Brustmann mit ihrem Programm „Musik und Hühner“, kündigen die Veranstalter an.

Peter Gaymann, einer der erfolgreichsten und beliebtesten Cartoonisten Deutschlands, hat sich 1976 als humoristischer Zeichner selbstständig gemacht. Viele seiner Publikationen wurden Bestseller. Sein Markenzeichen sind die Hühner. Er zeichnet live zu verschiedenen Themen und erzählt aus seinem Leben.

Josef Brustmann, studierter Musiker, Musikkabarettist (Bairisch-Diatonischer Jodelwahnsinn), Inhaber des Deutschen Kabarettpreises und Autor („Jeder ist wer“, Allitera Verlag 2023), beherrscht zahlreiche Instrumente. In Stegen hat er auf jeden Fall seine Zither dabei und vielleicht noch mehr.

Beide Künstler lassen an diesem Abend die Hühner tanzen. Sie werfen sich musikalisch und zeichnerisch die Bälle zu. Was Brustmann gesanglich und mit der Zither an Können und Witz präsentiert, spiegelt Gaymann meisterhaft mit Zeichnungen, die spontan auf der Staffelei entstehen und zu bestaunen sind.

Karten können auf www.groundlift.de bestellt werden. (AZ)