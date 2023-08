Tennis-Herren aus Utting schaffen Aufstieg ohne eine Saisonniederlage

Die Herren des TC Utting besiegen in der Südliga 1 den SC Pöcking-Possenhofen und steigen soverän auf.

Die Tennis-Herren des TC Utting machten mit dem 6:3 gegen den SC Pöcking-Possenhofen am letzten Spieltag ungeschlagen den Aufstieg in die Südliga 1 klar. Florian Schnappinger und der 16-jährige Konstantin Stöckl blieben dabei in allen Einzeln und Doppeln ungeschlagen.

Johannes Lutz, Jan Fischer, Roman Guntermann und Cornelius Richter rundeten die Team-Leistung ab. Ebenfalls am Erfolg beteiligt waren Gerhard Stöckl, Philip Schnappinger, Philipp Bühr, Joachim Kraftmayer, Markus Scheurer und Raphael Schneider mit jeweils einzelnen Einsätzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch