Erstmals Familienkonzert bei den Brahmstagen in Tutzing

Die Brahmstage in Tutzing sind längst eine feste Institution. Heuer warten sie zum ersten Mal mit einem Familienkonzert auf.

Johannes Brahms verbrachte vor genau 150 Jahren einen Sommer in Tutzing. 1873 ließ er sich von der schönen Landschaft am Starnberger See zum Komponieren inspirieren. Unter anderem schrieb er hier die berühmten Haydn-Variationen op. 56. Dieses Jubiläum seines Aufenthalts nehmen die Tutzinger Brahmstage zum Anlass, am 15. Oktober zu einem musikhistorisch-literarischen Spaziergang zu den Lieblingsplätzen von Brahms einzuladen. Es führt der Dießener Musikexperte Thomas H. Zagel, die Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten, da die Plätze begrenzt sind.

Unter Leitung und Moderation der Bratschistin Pamela Kremer veranstalten die Tutzinger Brahmstage erstmals ein Familienkonzert. Foto: Pamela Kremer

Am Nachmittag dann ein Novum bei den Brahmstagen. Erstmals wird ein Familienkonzert veranstaltet, zu dem Eltern mit ihren Kindern herzlich willkommen sind. Die Bratschistin Pamela Kremer und ihr Kammermusik-Ensemble präsentieren dabei in spielerisch abwechslungsreicher Weise ausgewählte Werke von Brahms mit heiteren und spannenden Erläuterungen.

Auf den Spuren von Johannes Brahms durch Tutzing spazieren

Sie gehen den Fragen nach, wer war eigentlich dieser berühmte Komponist und Namensgeber der Brahmspromenade. Was hat er hier in Tutzing gemacht, wie klingen seine berühmtesten Werke, wer waren seine Freunde und Vorbilder? Das erfahren interessierte Eltern mit ihren Kindern beim Konzertnachmittag im Tutzinger Roncallihaus. Und nicht nur das. Kinder und Eltern werden auch zum Mitmachen animiert. Für die Kinder sollte ein Sitzkissen mitgebracht werden, damit diese ganz vorn mit dabei sein können.

Der in Dießen am Ammersee lebende Musikexperte Thomas H. Zagel führt durch Tutzing an die Lieblingsplätze von Johannes Brahms. Foto: Thomas H. Zagel

Auf Brahms Spuren mit Thomas H. Zagel geht es am Sonntag, 15. Oktober, ab 11 Uhr, vom Biersteg an der evangelischen Akademie Tutzing aus. Wer beim musikhistorisch-literarischen Spaziergang auf den Wegen von Brahms dabei sein möchte, kann sich per E-Mail anmelden unter kontakt@kunstraeume-am-see.de

Um 15 Uhr beginnt im Roncallihaus der katholischen Kirche St. Joseph in Tutzing das Familienkonzert mit Werken beziehungsweise Werkausschnitten von Johannes Brahms und befreundeten Komponisten unter Leitung und Moderation der Bratscherin Pamela Kremer und einem Kammermusik-Ensemble. (AZ)

