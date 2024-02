Utting

1100 Menschen demonstrieren in Utting gegen rechtes Gedankengut

Zu den Demonstranten gehörte neben Vertretern der beiden Kirchen in Utting auch Bürgermeister Florian Hoffmann.

Plus 1100 kommen zur Demo „Ammersee taucht auf gegen Rechts“ nach Utting. Bei den Ansprachen melden sich auch Vertreter der beiden Kirchen sowie der Bürgermeister zu Wort.

Von Dagmar Kübler

Bei leichtem Nieselregen versammelten sich nach Polizeiangaben rund 1100 Personen am Sonntag vor dem Uttinger Bahnhof und zogen über die Bahnhofstraße bis zum Parkplatz beim alten Feuerwehrhaus. Organisiert hatte die Demo ein Team rund um Louis Panizza und Jakob Kettler, die dazu aufriefen, gegen Rechtsradikalismus und Faschismus auf die Straße zu gehen.

„Wir tolerieren keinen Hass, egal von welcher Seite er kommt“, sagte Panizza. Nicht nur Uttinger hatten sich zur Demo versammelt, auch zahlreiche Gesichter aus Dießen waren zu sehen. Judith Wende war aus Schondorf gekommen, sie hatte auch schon an der Demo in Dießen teilgenommen. „Don't Nazi, be happy“ war auf ihrem Plakat zu lesen. Mit Slogans wie „Klimaschutz braucht Demokratie“ war der Bund Naturschutz vertreten. Weitere Slogans waren: „Lieber ein Bazi als ein Nazi“, „Utting ist bunt, nicht braun“, Einmal neidappt glangt“ und „Lilli Fee statt AfD“.

