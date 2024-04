Ab 1. Juni patrouilliert wieder die Security durch Utting

Gemeinde Utting lässt sich den sommerlichen Sicherheitsdienst 15.000 Euro kosten. Wo und wann Streifen im Dorf unterwegs sind.

Knapp 15.000 Euro gibt die Gemeinde Utting auch heuer wieder für den Sicherheitsdienst aus, der für Ruhe und Ordnung im Summerpark, an der Schule,am Strandbad sowie auf dem Sonnendacherl sorgen soll. Von 1. Juni bis 30. September wird der Sicherheitsdienst freitags, samstags und an Feiertagen unterwegs sein, und zwar von 19 bis 23 Uhr und anschließend sporadisch bis drei Uhr. Zusätzlich sind die Wachleute in der Freinacht am 30. April, an Halloween (31. Oktober) und in der Neujahrsnacht auf Tour durch Utting. Zusätzlich soll verstärkt an Brückentagen sowie unter der Woche in den Ferienzeiten kontrolliert werden. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Sicherheitsdienst am Ammersee unterwegs

Dem Vorschlag von Florian Hansch (SPD), den Radius um das Polizeibad in Holzhausen zu erweitern, erteilte Bürgermeister Florian Hoffmann (LWG) eine Absage. Dieses gehöre zur Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung, und die habe einen eigenen Sicherheitsdienst, so Hoffmann. Hansch hatte als Begründung angeführt, dass sich das Polizeibad zunehmend als Ausweichtreffpunkt für Partys entwickle. (küb)

