Alltagsbegleiter sind in Utting da, wo Hilfe gebraucht wird

Claudia Kell und Karl-Ernst Müller sind selbst nicht mehr ganz jung, dennoch ist es ihnen ein Bedürfnis, andere zu begleiten. Warum sie ihr Ehrenamt so sehr lieben.

Claudia Kell (71) und Karl-Ernst Müller (67) sind da, wo Hilfe gebraucht wird. Sie schauen hin und packen an. Ob Sprachunterricht für Geflüchtete, Leitungen legen im neuen Bürgertreff in Utting, Einkaufen für eine gehbehinderte Nachbarin, die Fahrt mit einem an Demenz erkrankten Menschen zur Tagespflege – die Liste ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten ließe sich beliebig erweitern.

Seit 2018 sind sie auch Alltagsbegleiterin, Alltagsbegleiter beim Uttinger Verein Füreinander. Eine folgerichtige Entwicklung der so selbstverständlichen Sorgearbeit des sympathischen Ehepaares.

„Als wir 2002 nach Holzhausen gezogen sind, sind wir sofort in den Verein ‚Unser Dorf‘ eingetreten – wir wollten die Menschen, die Umgebung, die Geschichte unserer neuen Heimat kennenlernen“, sagt Karl-Ernst. Schnell sind er und Claudia ein Teil der Gemeinschaft. Demnächst werden sie auf den Bürgertreff (damals noch 17&Wir) aufmerksam und bringen sich in der Seniorenarbeit ein. „Die Alltagsbegleiter-Ausbildung haben wir dann später gemacht, weil wir mehr über den Umgang mit demenziell erkrankten Menschen wissen wollten“, erklärt Claudia, „Und uns gefällt das Konzept, mit dem wir dazu beitragen, dass Seniorinnen und Senioren so lange wie möglich zu Hause leben können.“

Alltagsbegleiter werden auch im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen geschult

So besuchen die beiden als Alltagsbegleiter ältere Menschen, die nicht mehr aus dem Haus können, daheim, lesen vor oder spielen Brettspiele, kaufen ein. Vielfach hören sie einfach nur zu. Oder sie fahren sie mit dem Auto zu den Veranstaltungen im neuen Bürgertreff. Besonders beliebt sind der gemeinsame Mittagstisch am Mittwoch und die Ausflugsfahrten mit interessanten Zielen.

„Für andere Bedeutung zu haben – das ist ein schönes Gefühl“, sagt Claudia Kell, „Und vielleicht brauche ich später selbst einmal Unterstützung?“ Karl-Ernst Müller ergänzt: „Wir müssen das Miteinander viel mehr stärken. Wir brauchen uns gegenseitig, früher oder später. Das ist vielen Menschen nicht mehr bewusst.“ Vor dem Hintergrund fehlender Pflegekräfte, der immer länger lebenden Bevölkerung und des eigenen Älterwerdens sei ein Umdenken (über-)lebensnotwendig.

Die Lebensgeschichten der beiden könnten unterschiedlicher nicht sein: Sie, Einzelkind, nicht verheiratet, in der Welt unterwegs. Er, fünf Geschwister, zwei Kinder, vier Enkelkinder, geschieden, dann alleinerziehend. Bodenständig. Dass sie sich irgendwann im Münchner Englischen Garten trafen: Zufall. Dass sie sich auf Anhieb sympathisch fanden, zusammenblieben und 1991 heirateten: Glück. Was sie immer verband: Sie waren keine Großstadtkinder, sie liebten die Natur und das einfache Leben auf dem Land.

"Wir brauchen uns gegenseitig, früher oder später", sagt Karl-Ernst Müller

Nun bietet der Verein „Füreinander“, zusammen mit der Volkshochschule Ammersee-West und der Alzheimer Gesellschaft, erneut eine Schulung zur Alltagsbegleiterin, zum Alltagsbegleiter an. Sie vermittelt in 30 Unterrichtseinheiten Wissen zu den Auswirkungen des Alterns, Verständnis für die Lebenssituation der älteren Menschen, sowie Sicherheit in der Kommunikation mit ihnen. Die Schulung beginnt am Freitag, 19. April und endet am Samstag, 4. Mai. Ort ist der Mehrzweckraum der Grundschule Utting. Die Teilnehmenden erhalten ein Abschlusszertifikat für ihre Anwesenheit. Für den Einsatz als Alltagsbegleiter gibt es eine Aufwandsentschädigung, die mit dem Trägerverein „Füreinander e.V.“ über die Pflegekassen abgerechnet wird.

Wer sich für die Arbeit der Alltagsbegleitung interessiert, erfährt Näheres am Donnerstag, 21. März, ab 17.30 Uhr bei einer Informationsveranstaltung. Anmeldung und weitere Fragen zur Schulung bei Andrea Birner unter der Telefonnummer 08806/924 164 oder per E-Mail an info@fuereinander-ammersee.de.