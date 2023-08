Utting

12:08 Uhr

Das Uttinger Feldlabyrinth lockt mit vielen Attraktionen

Die Schwestern Cinzia (links) und Cosima Hauser am Eingang des Labyrinths beim Freizeitgelände in Utting.

Plus Seit 1999 gibt es jedes Jahr ein Feldlabyrinth in Utting. Dort gibt es nicht nur für Besucher, sondern auch für Ferienjobber wie Cinzia und Cosima einiges zu erleben.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Seit 1999 gibt es bereits das Labyrinth Ex Ornamentis in der Fahrmannsbachstraße am Freizeitgelände in Utting – eine kurze Zeitspanne im Vergleich zu 100 Jahren Disney. Damals begann alles mit einer Maus – 1928 trat Micky Maus seinen Siegeszug um die Welt an, bei dem ihn seine Freunde Minnie, Donald und Daisy Duck, Pluto und Goofy begleiteten. Zuvor, 1923, war das Disney Brothers Cartoon Studio gegründet worden – mit einem Startkapital von 500 US-Dollar.

Seitdem begeistern unzählige Disney-Klassiker Generationen – wohl kaum ein Kind, dessen Herz nicht schon von Mogli und Balu aus „Das Dschungelbuch“ (1967), Susi und Strolch (1955) oder Bambi (1942) erobert worden wäre. Wer lange genug im Labyrinth aus Mais, Hanf und Sonnenblumen sucht, findet die Zeitschiene der Disney-Geschichte. Bis dahin gibt es aber wie immer viel zu entdecken – unter anderem die Kürbis-Tunnel oder die neuen Holz-Kugelbahnen. Am Automaten kann eine Holzkugel gekauft werden, dann geht es hoch auf die Plattform, von der die Kugelbahn beginnt und von der man auch eine grandiose Aussicht über das Gelände hat. Hier bekommen die kleinen Besucher zudem eine Ahnung davon, wo die Kugelbahn enden wird und spurten schnell dahin. Kling, kling, kling – die letzte Strecke nimmt die Kugel über Metallplatten eines Xylofons, springt in eine in einen Baumstamm ausgefräste Schnecke und kann für das nächste Kugel-Vergnügen wieder eingesammelt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

