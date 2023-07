Den Wochenmarkt in Utting gibt es seit 30 Jahren

Vor 30 Jahren wird der Uttinger Wochenmarkt ins Leben gerufen. Jetzt wird der runde Geburtstag gefeiert. An allen Ständen gibt es eine Besonderheit.

Mit Popcorn und Prosecco feiert der Wochenmarkt Utting am Samstag, 29. Juli, seine 30. Saison. Wer erinnert sich schon noch daran, dass hier am alten Feuerwehrhaus früher die Wertstoffstelle war, dass der Platz geteert werden musste, bevor das Landratsamt den Markt genehmigte? Damals war der vom Uttinger Bund Naturschutz initiierte Wochenmarkt in Utting der einzige auf der Ammersee-Westseite, und seine Gründung wurde von behördlichen Stellen skeptisch angesehen.

Der Wochenmarkt in Utting ist eine Attraktion

Heute ist der Wochenmarkt immer noch Attraktion in Utting. In neuer Besetzung – die teilweise auch schon seit vielen Jahren dabei ist. Man betreibt den Markt in Eigenregie und ist zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen. Aus Anlass der 30. Marktsaison laden die Marktleute nun zu einem kleinen Fest ein, bei dem es an allen Ständen etwas Besonderes gibt. Los geht es um 9 Uhr. (AZ)

