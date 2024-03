Gemeinde behilft sich im Uttinger Summerpark mit mobilem WC

Im Summerpark in Uttig ist jetzt wieder mehr los. Doch die neuen Toiletten können bisher nicht benutzt werden. Jetzt gibt es ein Provisorium.

Das warme Wetter treibt die Menschen wieder an den See und in den Summerpark in Utting – was jedoch auch vermehrte Bedürfnisse nach einer Toilette mit sich bringt. Am ersten warmen Wochenende im Februar ergab sich dabei die unangenehme Situation, dass die Toiletten im Bahnhofsgebäude geschlossen waren, die neue WC-Anlage im Summerpark jedoch noch nicht im Betrieb ist. Wie berichtet, hat die Reinigungskraft für die Toiletten in Bahnhof gekündigt, neues Personal ist bisher nicht gefunden.

Die Gemeinde hat jedoch reagiert und mit zwei mobilen Dixi-Häuschen Abhilfe geschaffen, eine Maßnahme, die am vergangenen wiederum sehr sonnigen Wochenende bei den Besuchern des Summerparks sicher auf großes Wohlwollen gestoßen ist. Dass die neuen Toiletten im Summerpark, einem Landschaftsschutzgebiet, weiterhin nicht geöffnet werden dürfen, liegt daran, dass erst im November von der Unteren Naturschutzbehörde ein Eingrünungsplan des vier mal acht Meter großen Gebäudes eingefordert wurde. Die Gemeinde wartet bereits seit einem auf die Baugenehmigung der rund 85.000 Euro teuren Anlage. (küb)

