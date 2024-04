Im Mai kommen weitere Geflüchtete nach Utting

Im nächsten Monat bekommt Utting 30 weitere Flüchtlinge zugewiesen. Deren Unterbringung ist gesichert. Neuigkeiten gibt es auch zur Matschspur im Summerpark.

Während andere Orte an ihre Kapazitätsgrenzen bei der Unterbringung Geflüchteter angelangt sind und bereits die Beschlagnahme von Turnhallen im Raum stand, geht in Utting die Zuweisung weiterer Personen geräuschlos über die Bühne. Wie Bürgermeister Florian Hoffmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gab, werden Anfang Mai 30 Menschen über das Landratsamt zugewiesen.

Diese würden in Häusern in der Entrachinger sowie Dießener Straße untergebracht. Dabei handele es sich nicht um Liegenschaften der Gemeinde Utting, sondern um private, so die Auskunft der Verwaltung auf Anfrage unserer Redaktion: „Unseres Wissens wird die Unterbringung erstmalig für Geflüchtete genutzt, ob hier im Vorhinein eine private Vermietung oder Eigennutzung stattfand, ist nicht bekannt.“ In Utting leben derzeit 83 Asylbewerber und Flüchtlinge. Davon haben 58 Asyl beantragt, 25 sind aus der Ukraine eingereist. In privaten Unterkünften leben elf, in Unterkünften des Landratsamts 72 Personen.

Ortstermin zur Matschspur im Summerpark

Auch die Matschspur im Summerpark ist im Gemeinderat zur Sprache gekommen. Wie berichtet, hatte ein Anlieger bei der Gemeinde beantragt, die Uferbefestigung auf seinem Grundstück reparieren zu dürfen. Mit einigen Auflagen hatte die Gemeinde zugestimmt. Das Problem war nun, dass die beauftragte Firma ausgerechnet bei sehr regnerischem Wetter mit den Arbeiten begann. Durch das Fahren auf der aufgeweichten Wiese wurde diese teilweise zerstört und eine breite Matschspur zog sich durch den Park. Inzwischen habe ein Ortstermin mit dem Anwohner und der ausführenden Baufirma im Summerpark stattgefunden, berichtete Hoffmann. Dabei sei das weitere Vorgehen besprochen wurden. Bis Ende Mai müssen vom Verursacher jetzt Maßnahmen zur Verbesserung ergriffen werden.

Lesen Sie dazu auch