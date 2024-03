Mal Asphalt, mal nur Kies vor der Einfahrt: Anwohner sind unzufrieden

Plus Beim Ausbau der Hechenwanger Straße in Utting läuft es nicht rund: Warum manche Grundstückszufahrten asphaltiert und andere nur aufgekiest sind.

Beim Ausbau der Hechenwanger Straße in Utting läuft es nicht rund. Rund 780.000 Euro kosten die Arbeiten, zufrieden sind einige Anwohner dennoch nicht. Grund dafür ist, dass die Gemeinde ihre Meinung bezüglich des Umfangs der Versiegelung geändert hat. Was das für manche Anlieger bedeutet.

Bei manchen Anliegern der Hechenwanger Straße herrscht Unmut. Grund ist eine Ungleichbehandlung, wie ein Anwohner in der letzten Gemeinderatssitzung schilderte. Die Straße wurde umfangreich ausgebaut, asphaltiert, für eine bessere Ausleuchtung wurde gesorgt, Stellplätze eingerichtet, ein Spielstraßenbereich definiert. Für eine Verkehrsberuhigung sorgt zudem die geschwungene Straßenführung, die die Hechenwanger Straße auch als Abkürzung unattraktiv machen soll.