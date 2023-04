Nach 50 Jahren endet die Ära "Hans Huber" bei der Uttinger Blaskapelle

Seit 50 Jahren steht Hans Huber an der Spitze der Uttinger Blasmusikfreunde. Jetzt legt er sein Amt als Vorsitzender in andere Hände.

In diesem Jahr standen die Vorstandswahlen im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Uttinger Blaskapelle. Hans Huber stellte sein Amt als erster Vorsitzender nach 50 Jahren zur Verfügung. Seit dem Jahr 1972 leitete er durchgehend die Geschicke der Uttinger Blaskapelle. Seine Mitwirkung als erster Tenorhornist werde er weiterführen, doch seine Tätigkeit in der Vorstandschaft wolle er in jüngere Hände legen.

Bei der anschließenden Wahl wurde Markus Rieger, bisher zweiter Vorsitzender, für das Amt des ersten Vorsitzenden bestimmt. Als zweite Vorsitzende wurde durch die Versammlung Melanie Neß und als Jugendleiter Lukas Mayr gewählt. In ihren Funktionen bestätigt wurden als Schatzmeisterin Carola Neß, als Schriftführer Michael Reinhart, als Notenwart Roman Sarreiter, als Trachtenbeauftragte Christine Rauh und als Kassenprüfer Maria Menter und Hans Ringmayr.

Beim Kirchenkonzert in Utting wird Hans Huber noch einmal gewürdigt

Dirigent Michael Bauer bedankte sich besonders beim bisherigen Vorsitzenden Hans Huber für die jahrzehntelange, vertrauensvolle, konstruktive und problemlose Zusammenarbeit zum Wohl der Uttinger Blaskapelle. Eine offizielle und öffentliche Anerkennung seines verdienstvollen Wirkens wird voraussichtlich beim Kirchenkonzert der Blasmusikfreunde im April in der Uttinger Pfarrkirche erfolgen.

Ein Ausblick auf die Aktivitäten und Vorhaben dieses Jahres rundete nach verschiedenen Wünschen und Anregungen den Abend ab. Neben dem Kirchenkonzert finden unter anderem verschiedene Auftritte in den Biergärten in Utting und Andechs, bei der Maibaumaufstellung in Holzhausen und weiteren dörflichen Anlässen statt. In Zusammenarbeit mit dem Rundfunksprecher Friedrich Schloffer vom BR veranstalten die Uttinger Blasmusikfreunde „Blasmusik und Literatur“ in diesem Jahr auf der „Alten Utting“ in München.

Der neue Vorsitzende Markus Rieger bedankte sich für das Engagement aller Musikerinnen und Musiker und drückte seine Vorfreude auf die zukünftige Zusammenarbeit aus. (AZ)

