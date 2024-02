Utting

Neuer Verein führt den Dorfmarkt in Schondorf weiter

Der Dorfmarkt am Bahnhof Schondorf kann weiter bestehen. Unter anderem bietet Werner Albrecht, von der Bioland Gärtnerei Albrecht aus Igling, seine Produkte dort an.

Plus Der Dorfmarkt Schondorf erlebt eine Wiederbelebung. Nach dem dem Ausscheiden des Organisators Peter Kaun jun. sorgt ein neuer Verein für den Fortbestand des Marktes.

Von Dagmar Kübler

Seit über fünf Jahren besteht der Dorfmarkt am Schondorfer Bahnhof. Im Herbst 2023 hat sich Organisator Peter Kaun jun. mit seiner Markt-Rôtisserie aufgrund stark gesunkener Besucherzahlen und Umsätze zurückgezogen. Zum Jahresende 2023 hat er die Nutzungsvereinbarung mit der Gemeinde zum Abhalten des Marktes aufgelöst. Doch bedeutet dies nicht das Ende des Dorfmarkts: Ein Verein, bestehend aus den derzeit regelmäßig anwesenden Marktbeschickern, hat sich gegründet. Erster Vorsitzender ist Werner Albrecht von der Bioland-Gärtnerei Albrecht, der schon von Anfang an mit dabei ist.

Der Markt in Schondorf startete 2018 mit fünf Ständen

Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt Peter Kaun jun. zurück auf die Anfänge des Marktes. Dieser startete im Herbst 2018 auf Initiative des Schondorfer Bürgermeisters Alexander Herrmann. Von Anfang an war Kaun involviert, auch, da er auf mittlerweile 15 Jahre Erfahrung mit Märkten zurückblicken kann. So beriet er auch die Gemeinde Schondorf, die kein Marktrecht vergeben wollte, wie auch ohne dieses ein Markt realisiert werden kann. „Die Anbieter besitzen alle eine Reisegewerbekarte und können so überall ihrem Gewerbe nachgehen, sofern der Grundstücksbesitzer sein Einverständnis dazu erteilt hat“, erklärt Kaun – was in Schondorf der Fall war. Durch eine verkehrsrechtliche Anordnung wurde es möglich, die Straße am Bahnhof für die Zeit des Marktes zu sperren, die Parkplätze freizuhalten und auch der Linienverkehr, der anfangs noch durchs Marktgelände fuhr, wurde später daraus verbannt, erinnert sich Kaun. Gestartet wurde mit fünf Ständen sowie einigen sporadisch anwesenden Gastständen. Der Markt etablierte sich, in guten Zeiten waren zwölf Stände regelmäßig anzutreffen, mit Gastständen waren es an manchen Freitagen sogar bis zu 17 Stände.

