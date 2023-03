Straßenausbau: Gemeinde Utting berücksichtigt Anliegerwunsch

Derzeit wird in Utting der Ausbau der Hechenwanger Straße geplant. Nach einer Nachbarschaftstagung gibt es dabei jetzt eine Änderung.

Beim Ausbau der Hechenwanger Straße will die Gemeinde Utting die Wünsche der Anlieger, die bei der Nachbarschaftstagung vorgebracht wurden, berücksichtigen. So soll der verkehrsberuhigte Bereich nicht wie vorgesehen im mittleren Straßenabschnitt auf eine Länge von 200 Metern erfolgen, sondern bis zur Schondorfer Straße ausgedehnt werden.

Diese Entscheidung hat Einfluss auf das Parken in der Hechenwanger Straße, denn in verkehrsberuhigten Bereichen darf nur in ausgewiesenen Parkflächen geparkt werden. Damit Kunden nach wie vor bei dem gastronomischen Betrieb parken können, muss die Gemeinde deshalb dort Parkplätze ausweisen. Eine genaue Planung dazu muss noch erfolgen. (küb)

