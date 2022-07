Die Tiere des Dschungels erobern die Seebühne in Utting

Plus In Utting wird das Dschungelbuch aufgeführt. Für Kinder und Erwachsene bieten diverse aberwitzige Situationen reichlich Grund zum Lachen. Die Form der Bühne ist eine Herausforderung.

Ob das „Dschungelbuch“ auch für Erwachsene funktioniert, das testet derzeit die Uttinger Seebühne. Bei der Premiere zeigte sich, dass das fantasievolle Theaterstück durch die Darsteller Schwung und durch die Dämmerung auch einen Schuss Magie erhielt.