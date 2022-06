Utting

vor 18 Min.

Umstrittenes Bauprojekt an der Uttinger Seestraße wird nochmals aufgerollt

Dieses Grundstück an der Ostseite der Seestraße zwischen Strandbad und Alter Villa in Utting soll neu bebaut werden. Der GAL geht die Planung zu weit.

Plus Eigentlich war ein Bauvorhaben in der Uttinger Seestraße schon im Bauausschuss abgehakt worden. Doch die GAL macht die Sache noch einmal im Gemeinderat zum Thema.

Von Dagmar Kübler

Im beschließenden Bauausschuss des Uttinger Gemeinderats hatte das Bauvorhaben schon eine Mehrheit gefunden. Nun wurde es auf Antrag der GAL-Fraktion zur Nachprüfung dem gesamten Gemeinderat vorgelegt. Auf einem 1233 Quadratmeter großen Grundstück in zweiter Reihe am See, an der Seestraße 22, in Richtung Alte Villa und Freizeitgelände, sollen anstelle eines früheren alten Einfamilienhauses zwei Wohnhäuser mit sieben Wohneinheiten und Carport errichtet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .