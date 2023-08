Utting: Außenleuchte beschädigt und einfach weiter gefahren

Zeugen gesucht: In Utting wird ein Auto in der Schondorfer Straße beschädigt. Der Unfallverursacher fährt einfach weiter.

Bereits am vergangenen Freitagvormittag (4. August) wurde durch einen bislang unbekannten Pkw-Fahrer die Außenleuchte auf eines dem Parkplatz der VR-Bank in der Schondorfer Straße in Utting abgestellten Autos angefahren und beschädigt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich laut Polizeibericht von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer hat den Unfallhergang beobachtet?

Zeugen, die Hinweise auf den Pkw oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 bei der Polizei in Dießen zu melden. (AZ)