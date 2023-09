Utting: Beim Ausparken Radfahrer übersehen

An der Schulter verletzt sich ein Radfahrer in Utting beim Sturz mit seinem Fahrrad.

Am Sonntag (3. September) gegen 10.20 Uhr wollte ein 55-jähriger Windacher mit seinem Hyundai in der Hofstattstraße in Utting ausparken. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei in Dießen einen 56-jährigen Uttinger, der mit seinem Fahrrad vorbeifuhr.

Radfahrer verletzt sich an der Schulter

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei an der Schulter. Sachschaden entstand laut Polizebericht keiner. (AZ)

