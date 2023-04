Utting

13:47 Uhr

Utting macht den Weg für ein Bootshaus der Polizei frei

Plus Die Polizei kann nun konkret ein Bootshaus für ihr neues Einsatzboot am Ammersee in Utting planen. Wie jetzt die bisherigen Vorbehalte ausgeräumt werden konnten.

Von Dagmar Kübler

Nach 20 Jahren scheint jetzt ein neuer Standort für ein Polizeibootshaus am Ammersee gefunden zu sein. Die Gemeinde Utting gewährt dem Freistaat die für den Bau notwendigen Grunddienstbarkeiten auf einer gemeindlichen Fläche. Zuvor hatte der Freistaat das geplante Bauvorhaben auf Druck der Gemeinde noch konkretisiert.

Die Strategie des Gemeinderatsgremiums, die für den Bau des Polizeibootshauses notwendigen Grunddienstbarkeiten nicht ohne Vorlage von Plänen mit Angaben zur Lage und Länge des Steges sowie zu den Abmessungen des Bootshauses zu erteilen, sondern lediglich in Aussicht zu stellen, hat somit gefruchtet. Zur jüngsten Gemeinderatssitzung kam hoher Besuch aus München: Anwesend waren Regierungsdirektorin Julia Mauthofer vom Innenministerium, Polizeivizepräsidentin Kerstin Schaller sowie Alfred Ziegler, der Leiter der Polizeiinspektion Dießen.

