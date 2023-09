Utting

Utting sucht nach Platz für weitere Kindergartengruppen

Für die Schaffung weiterer Kinderbetreuungsplätze in Utting bevorzugt Bürgermeister Florian Hoffmann den Bereich um die neue Kindertagesstätte und den Bürgertreff in der ehemaligen VR-Bank an der Bahnhofstraße.

Die Kinderbetreuung in Utting wurde zuletzt deutlich ausgebaut. Doch es reicht weiterhin nicht aus. Wo können neue Räume geschaffen werden?

Erst im Mai ist in Utting eine weitere neue Betreuungseinrichtung für Kinder eröffnet worden. Doch war bereits da klar, dass bis 2030 Räume für bis zu drei weitere Kindergruppen geschaffen werden müssen. Jetzt wurde im Gemeinderat über mögliche Standorte diskutiert.

Im Mai wurde das integrative Kinderhaus unter der Trägerschaft der Kinderhilfe Oberland eröffnet; durch Umbauten im Obergeschoss können dort zwei weitere Gruppen Platz finden. Auch das Haus für Kinder auf der Ludwigshöhe und der Telos-Kindergarten in Holzhausen wurden in den vergangenen Jahren saniert beziehungsweise erweitert. Doch der Bedarf an Kinderbetreuung in Utting wächst, und so muss die Gemeinde bis 2030 Platz für bis zu drei weitere Gruppen schaffen.

