Utting will Raum für konfessionslose Trauerfeiern schaffen

Trauerfeiern außerhalb der Kirche sind auf dem Uttinger Friedhof Wind und Wetter ausgesetzt. Welche Ideen es gibt, diese Situation zu verbessern.

Künftig wird es in Utting Räume für konfessionslose Trauerfeiern geben. Aufgrund mehrerer Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern hat die Gemeinde Utting nach Möglichkeiten gesucht.

Der Wunsch nach einem Raum für konfessionslose Trauerfeiern wurde vor allem unter dem Aspekt geäußert, dass Trauernde bei schlechtem Wetter bei Beerdigung auf dem Friedhof schutzlos im Freien stehen müssten. Die Gemeinde hatte daraufhin bereits vor einiger Zeit bei der katholischen Pfarrgemeinde nachgefragt, ob diese das Pfarrheim für Trauerfeiern zur Verfügung stellen würde. Inzwischen liegt ein positiver Bescheid vor. Jedoch gab Kirchenpfleger Gerhard Deininger zu Bedenken, dass das Pfarrbüro nur sehr eingeschränkt besetzt sei und so kurzfristige Buchungen schwierig sein könnten. Ein Mietpreis wurde bisher nicht festgesetzt.

Trauerfeiern im künftigen Refugium abhalten?

Ähnlich wie in der vorhergegangenen Diskussion darüber im Finanzausschuss, zeigte sich auch der Gemeinderat uneins bei der Frage, ob diese Lösung praktikabel sei und von den Bürgern angenommen würde. Lisa Vogt (GAL) schlug vor, auch den Gemeinschaftsraum auf dem Schmucker-Gelände für konfessionslose Trauerfeiern anzubieten. Bürgermeister Florian Hoffmann (LWG) brachte daraufhin auch das noch zu bauende Refugium ins Spiel. In Zukunft gäbe es dann gleich drei Räumlichkeiten, die in fußläufiger Entfernung zum Friedhof lägen.

Patrick Schneider (GAL) sprach der katholischen Pfarrgemeinde seinen Dank aus. Mithilfe der Gemeinde solle die Erreichbarkeit für eine Raumbuchung im Pfarrheim verbessert werden, schlug er vor. Deutlich wurde, dass aufgrund der vielen Baustellen, die sich Utting vorgenommen hat, und auch mangels finanzieller Mittel eine Aussegnungshalle oder eine Art Unterstand nicht so schnell kommen wird. Außerdem, fügte Hoffmann an, läge der Friedhof im Außenbereich, weshalb ohnehin kein schnelles Bauen möglich sei. Jedoch werde die Verwaltung bereits vorbereitend tätig und dem Gemeinderat Lösungen, die in anderen Gemeinden umgesetzt wurden, vorstellen.

Hauptsache, man hat bei Trauerfeiern ein Dach über dem Kopf, sagt ein Gemeinderat

Für Räume auf dem Friedhof setzte sich vor allem Ralf Stief (CSU) ein. Er erinnerte daran, dass viele Trauerfeiern im Beisein des Verstorbenen stattfänden, was in den vorgeschlagenen Räumen nicht möglich sein. „Die Zahl der konfessionslosen Trauerfeiern wird steigen. Deshalb sollten wir Räume auf dem Friedhof haben. Diese müssen auch nicht pompös sein, Hauptsache, es gibt ein Dach“, so Stief.

